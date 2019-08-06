Gebeler enerji içeceği tüketebilir mi?
Bolca kafein içeren enerji içecekleri gebeler tarafından tüketilebilir mi?06 Ağustos 2019 Salı 12:37
Enerji içecekleri dünyada en çok tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Bolca kafein içeren bu içecekler özellikle reklam ve satış stratejileri sayesinde 7'den 77'ye geniş bir kitlenin ilgisini çekiyor. Peki, bu içecekler ne kadar sağlıklı?
Hamilelik döneminde enerji içeceği tüketilebilir mi?
Uzmanlar sağlıklı bir beden için enerji içekleri ve gazlı içeceklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Ana maddesi kafein olan bu içecekler birçok farklı maddeyi içerisinde bulunduruyor. Gebe olmayan kişiler için bile zararlı olan bu tip içecekler gebeleri ve fetüsü olumsuz etkileyebilir. Çünkü annenin yediği-içtiği her şey bebeği doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle bilim insanları hamilelerin kesinlikle enerji içeceği tüketmemesi gerektiğini vurguluyor.
Yavrular olumsuz etkilendi
Yapılan bir bilimsel çalışmada hamile farelere her gün enerji içeceği verildi. Dünyaya gelen yavru farelerde ise oksidatif stres, doku yaralanması ve ansiyete gözlendi. İnsanlar üzerinde bir çalışma yapılmamasına rağmen bilim insanları bu ürünlerin gebelerce kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Enerji içeceklerinin faydaları nelerdir?
Kafein bağımlılığı
Kafein zehirlenmesi
Şiddetli baş ağrısı, kafein yoksunluğu
Kalp ve damar hastalıkları
Yüksek tansiyon
Obezite
Kalsiyum eksikliği
Uyku sorunları
Diş ve diş eti problemleri
Diyabet hastalığı
Elektrolit bozukluklar
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