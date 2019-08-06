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Gebeler enerji içeceği tüketebilir mi?

Bolca kafein içeren enerji içecekleri gebeler tarafından tüketilebilir mi?

06 Ağustos 2019 Salı 12:37
Gebeler enerji içeceği tüketebilir mi?

Enerji içecekleri dünyada en çok tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Bolca kafein içeren bu içecekler özellikle reklam ve satış stratejileri sayesinde 7'den 77'ye geniş bir kitlenin ilgisini çekiyor. Peki, bu içecekler ne kadar sağlıklı?

Hamilelik döneminde enerji içeceği tüketilebilir mi?

Uzmanlar sağlıklı bir beden için enerji içekleri ve gazlı içeceklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Ana maddesi kafein olan bu içecekler birçok farklı maddeyi içerisinde bulunduruyor. Gebe olmayan kişiler için bile zararlı olan bu tip içecekler gebeleri ve fetüsü olumsuz etkileyebilir. Çünkü annenin yediği-içtiği her şey bebeği doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle bilim insanları hamilelerin kesinlikle enerji içeceği tüketmemesi gerektiğini vurguluyor.

Yavrular olumsuz etkilendi

Yapılan bir bilimsel çalışmada hamile farelere her gün enerji içeceği verildi. Dünyaya gelen yavru farelerde ise oksidatif stres, doku yaralanması ve ansiyete gözlendi. İnsanlar üzerinde bir çalışma yapılmamasına rağmen bilim insanları bu ürünlerin gebelerce kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Enerji içeceklerinin faydaları nelerdir?

Kafein bağımlılığı

Kafein zehirlenmesi

Şiddetli baş ağrısı, kafein yoksunluğu

Kalp ve damar hastalıkları

Yüksek tansiyon

Obezite

Kalsiyum eksikliği

Uyku sorunları

Diş ve diş eti problemleri

Diyabet hastalığı

Elektrolit bozukluklar

 

 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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