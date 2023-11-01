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Gündem Gazze'yle iletişim yeniden kesildi!
Gündem

Gazze'yle iletişim yeniden kesildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:07:00 -
Gazze'yle iletişim yeniden kesildi!

Filistin Telekomünikasyon Şirketi (PALTEL), Gazze Şeridi’nde internetin ve diğer iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurdu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi (PALTEL), Gazze Şeridi’nde internetin ve diğer iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurdu.
PALTEL’den yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi ile tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesintiye uğradığını üzülerek bildiririz” denildi.
Gazze’de 27 Ekim’de telekomünikasyon hizmetleri kesintiye uğramış, 29 Ekim’de bağlantı tekrar sağlanmıştı. Uluslararası insani yardım örgütleri, söz konusu iletişim kesintisi nedeniyle yardımların ulaştırılmasında aksaklıkların yaşandığını ve koordinasyonun sağlanamadığını duyurmuştu. 

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