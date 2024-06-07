Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'den komşu ülkeye askeri operasyon tehdidi!

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gantz, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gantz, “İsrail, tehditlerine son verecek ve ülkenin kuzeyinde yaşayanların evlerine dönmesine izin verecek siyasi bir çözüme ulaşılamadığı takdirde Hizbullah'a karşı askeri operasyon başlatacak.” dedi.

Baerbock ile siyonist ordusunun sivillere bomba yağdırdığı Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin durumunu da ele alan Gantz, “Uluslararası toplum, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varması için Hamas'a baskı yapmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın 2 Haziran'dan bu yana Lübnan'dan attığı füze ve kamikaze İHA’lar, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerleri ve beldelerde, bölgede yaşanan sıcak havanın da etkisiyle, çok sayıda yangına neden olmuş, buna karşılık İsrail de Hizbullah'a yönelik "güçlü bir önleyici saldırı" başlatma yönündeki tehditlerini arttırmıştı.

İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin, dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in Hizbullah'a yönelik saldırı için "hazırlıklarını tamamladığını" duyurmuştu.

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 330 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.