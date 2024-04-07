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Gündem Gazze'yi bombalayan İsrail Batı Şeria'da 8 bin 100 Filistinliyi gözaltına aldı
Gündem

Gazze'yi bombalayan İsrail Batı Şeria'da 8 bin 100 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:10:00 -
Gazze'yi bombalayan İsrail Batı Şeria'da 8 bin 100 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze'de sivillere bomba yağdıran katil İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Böylece 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 8 bin 100'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlilerin durumuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gözaltı sayısı 8 bin 100'e yükseldi

İsrail'in gece saatlerinden itibaren 15 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, 7 Ekim sonrasında Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 100'e çıktığı belirtildi.

Gözaltıların Kudüs, El-Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Cenin'de yapıldığı kaydedilerek, İsrail tarafından daha önce de gözaltına alınan iki Filistinli Liyan Nasır ve Liyan Kayid'in yanı sıra bir çocuğun daha gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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