Gazze'ye yeniden su müjdesi!
Filistin Su İdaresi, Gazze'de yaşanan su krizinin sona ereceğini açıkladı.
A.ıklama Filistin Su İdaresi Başkanı Mazen Ghoneim'den geldi.
Su krizinin büyüdüğü Gazze Şeridi’ne hizmet veren 3 su boru hattının 2’ncisinden suyun yeniden pompalanacağı duyuruldu.
Su sıkıntısını azaltacak!
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı 23’üncü gününde de devam ederken, İsrail’in bölgeye giden suyu kesmesi insani krizi daha da büyüttü. Filistin Su İdaresi Başkanı Mazen Ghoneim, Gazze’ye hizmet veren 3 su boru hattının 2’ncisinden suyun tekrar pompalanacağını söyledi.
Ghoneim, bu gelişmenin İsrail saldırılarının ortasında bölgedeki su sıkıntısını azaltacağını ifade etti.
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