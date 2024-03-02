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Dünya Gazze'ye yardımlar ulaştı! ABD sarsılan imajını düzeltmek istiyor
Dünya

Gazze'ye yardımlar ulaştı! ABD sarsılan imajını düzeltmek istiyor

Yeniakit Publisher
2024-03-02 20:09:00 -
Gazze'ye yardımlar ulaştı! ABD sarsılan imajını düzeltmek istiyor

Besledikleri İsrail, Gazze'de insanlık suçlarına imza attı. İmaj düzeltmek isteyen ABD, Gazze’ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki siviller tehlikeli seviyede bir açlıkla karşı karşıya. İsrail ordusunun bölgeye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi büyük tepki toplarken, birçok ülke havadan yardım ulaştırma yoluna başvuruyor.

ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi sırasında, “Önümüzdeki günlerde Gazze’ye havadan yardım yapacağız” açıklaması yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile işbirliği yapılarak Gazze Şeridi’ne havadan yardım gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yardımın bugün yerel saatle 15.00 ile 17.00 arasında yapıldığı aktarıldı. Gıda yardımlarının güvenli bir şekilde bırakıldığı kaydedilen açıklamada, “ABD C-130 nakliye uçakları Gazze kıyı şeridi boyunca 38 binden fazla yiyecek bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgeye yapılan havadan yardımın devamı için planlamaların yapıldığı belirtilirken, “Havadan yapılan bu yardımlar, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için sürdürülen çabaların bir parçasıdır” denildi.

Ürdün işbirliği ile gerçekleştirilen bu yardım, ABD’nin bölgeye yaptığı ilk havadan yardım oldu.
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