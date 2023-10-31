Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı
İsrailli teröristleri soykırımı devam ederken karadan Gazze’ye girmeye çalışan soysuzlar bir bir avlanıyor. Gazze’ye girmeye çalışan İsrail’e ait tanklar El Kassam Tugayları tarafından havaya uçuruldu.
İsrail ve Hamas arasındaki savaş devam ediyor... Savaşın 25. gününde yaşanan gelişmeler... Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.
Hava saldırında umduğunu bulamayan İsrail terörist kabilesi günlerdir karada Gazze’ye girmeye çalışıyor. Mücahitlerin durmadan geri püskürttüğü İsrail askerleri çareyi tanklarla girmekte buldu. Bir sürü tankı Gazze sınırına süren İsrail, umduğunu bulamadı. El Kassam Tugayları tankları bir bir böyle avladı.
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