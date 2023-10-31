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Gündem Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı
Gündem

Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 09:10:00 -

İsrailli teröristleri soykırımı devam ederken karadan Gazze’ye girmeye çalışan soysuzlar bir bir avlanıyor. Gazze’ye girmeye çalışan İsrail’e ait tanklar El Kassam Tugayları tarafından havaya uçuruldu.

İsrail ve Hamas arasındaki savaş devam ediyor... Savaşın 25. gününde yaşanan gelişmeler... Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

Hava saldırında umduğunu bulamayan İsrail terörist kabilesi günlerdir karada Gazze’ye girmeye çalışıyor. Mücahitlerin durmadan geri püskürttüğü İsrail askerleri çareyi tanklarla girmekte buldu. Bir sürü tankı Gazze sınırına süren İsrail, umduğunu bulamadı. El Kassam Tugayları tankları bir bir böyle avladı.

 

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Yorumlar

virüssavar

Ebrehe nin ordusu nasıl ki küçücük bir kuş sürüsü tarafından tarumar edildiyse, burada da aynısı olmuş.AllAH büyüktür.

Hakan

Bati’nin cokusu cok yakindir. Az kaldi. Avrupaya da kalmasin. Hepsini  gibi kamplara tikacagiz, iktidar bizim Turkcu islamcilarin olunca hicbirini sag birakmayacagiz musluman Turkculer olarak
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