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Dünya Gazze'ye karadan girmeye çalışan terörist İsrail hüsrana uğradı
Dünya

Gazze'ye karadan girmeye çalışan terörist İsrail hüsrana uğradı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 11:38:00 -
Gazze'ye karadan girmeye çalışan terörist İsrail hüsrana uğradı

Gazze'ye şimdiye kadarki en ağır hava saldırısını düzenleyen terörist İsrail askerlerinin Gazze'ye karadan girme çabası hüsranla sonuçlandı.

İsrail, üç haftadır milyonlarca Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Gece gündüz demeden bölgeyi bombalayan İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana en yoğun hava saldırısını gerçekleştiren İsrail güçlerinin karadan girme girişimlerine karşılık verdi.

"Tam bir hayal kırıklığı"

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün askeri analisti, "İlk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor" diyerek başarısızlığı itiraf etti.

Bölgedeki çatışmalar sırasında çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı iddia ediliyor.

Kornet füzeleriyle karşı koyuldu İsrail'in saldırıları sürerken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, "Şafak saatleriyle birlikte dünya, direniş savaşçılarının Gazze'de savaştığı kahramanlık destanın etkilerini görecek" denildi Filistin medyasında yer alan haberlerde İzzeddin el-Kassam Tugayları, ağır hava bombardımanının eşlik ettiği İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleri ile karşı koyduğu bildirildi.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, Gazze Şeridi sınırlarında şiddetli çatışmaların yaşandığını, bu çatışmalar sırasında İsrail tanklarına ve zırhlı araçlara 4 Kornet füzesinin fırlatıldığını belirtti.

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Yorumlar

Salih

Allah CC terör devleti ABD ve İsrail ve İngiltere Fransa Almanya İtalya ve diğer hainlerin topunu bozguna uğratsin amin

Gültekin

KARADAN, HAVADAN, DENİZDEN HAMAS'A GİRMEYE ÇALIŞAN İSRAİL'Lİ YAHUDİLER DÜNYA İÇİN ÇOK BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR(DEĞİŞTİRİLMEMİŞ TEVRAT VEYA ZEBUR HÜKÜMLERİYLE AMEL EDENLER HARİÇ) BUNLAR KATOLİKLER İÇİNDE, ORTOKSLAR İÇİN DE, MÜSLÜMANLAR İÇİN DE TEHLİKELİDİR, FAKAT YAPTIKLARI BÜTÜN OLUMSUZ EYLEMLERİ, KATLİAMLARI HEP SONUÇSUZ KALACAKTIR,ÇÜNKÜ BUNLAR ALLAH'IN LANETİNE UĞRAMIŞ KENDİ PEYGAMBERLERİNİ ÖLDÜREN KAVİMLER OLMASI, ALLAH'IN YARDIMINDAN ÇOK UZAKTA KALACAKLAR VE HİÇ YARDIM GÖRMEYECEKLER, HAK ÜZERE MÜCADELE EDEN MÜSLÜMANLARINI DA GÖRÜNMEYEN ORDULARLA DESTEKLEYECEKTİR, FİL VAKAASINDA OLDUĞU GİBİ, YAHUDİLER BUNU ANLADIKLARI AN YANLIŞ YOLDA OLDUKLARINI GÖRECEKLER, İNSANLARI ÖLDÜRMEKLE ASLA HİÇ BİR NETİCE ELDE EDİLEMEZ.
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