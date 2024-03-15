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Dünya Gazze'ye kan götüren ABD'den 'insani' yardım!
Dünya

Gazze'ye kan götüren ABD'den 'insani' yardım!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 22:32:00 - 2024-03-15 22:34:16
Gazze'ye kan götüren ABD'den 'insani' yardım!

İsrail'e askeri destek sağlayarak katliama ortak olan ABD, Gazze Şeridi’ne 11. havadan yardım operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gazze'de göz göre göre sivil katliamı devam ederken; katil İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardımların girişini engellediği Gazze Şeridi’ne yapılan havadan yardımlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla bugün yerel saatle 12.12’de Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 11. havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirildi. Ortak operasyonda ABD askerleri ile 2 C-130 ve 1 C-17 Globlemaster III tipi uçak yer aldı. ABD’ye ait uçaklar 35 bin 700’den fazla hazır gıdayı ve 31 bin 800 şişe içme suyunu büyük bir ihtiyaç bölgesi olan Kuzey Gazze’ye indirerek sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının havadan yardım indirme operasyonlarının, ABD ve ortak ülke hükümetlerinin insanların acılarını hafifletmeye yönelik devam eden çabalarına katkıda bulunduğu belirtilirken, havadan teslimatlarının devam etmesinin planlandığı aktarıldı.

ABD'den İsrail'e askeri yardım

Öte yandan Gazze'ye insani yardım yapan ABD, İsrail'in katliamına, sağladığı silah ve askeri yardımlarla destek veriyor. ABD, Gazze'de ateşkese karşı el kaldırdığı için dünyanın tepkisini toplamıştı.

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