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Dünya Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler
Dünya

Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler

Yeniakit Publisher
2024-04-15 17:30:00 - 2024-04-15 17:32:06
Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler

Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır ve Almanya'nın katılımıyla havadan insani yardım indirdiğini duyurdu. Ürdün'den Gazze'ye havadan insani yardım...

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 3 insani yardım operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

Yardım indirme operasyonlarının dost ülkeler Mısır ve Almanya'nın katılımıyla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylece Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail ordusunun saldırılarına başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'ne havadan 83 yardım indirme operasyonu gerçekleştirdi. Dost ve kardeş ülkelerin katılımıyla Gazze'ye yapılan havadan yardım indirme operasyonlarının sayısı ise 186'ya ulaştı."

İSRAİL GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.
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Ürdün'den Gazze'ye havadan insani yardım

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle bazı ülkeler son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

Ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü kaydedilmişti.

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