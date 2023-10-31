Gazze'ye insani yardım taşıyan 26 tır daha girdi!
Siyonist işgal rejiminin abluka ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne 26 yardım tırının daha girdiği belirtildi.
Siyonist işgal rejiminin abluka ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne 26 yardım tırının daha girdiği belirtildi.
Filistin Kızılayı'nın verdiği bilgiye göre, dün 26 yardım tırı daha Mısır'la olan Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne girdi.
Yardım tırlarında su, gıda maddesi ve ilaç bulunduğu belirtildi.
Bu gelişmeyle kuşatma altındaki bölgeye yardım girişinin başlamasından bu yana gelen toplam tır sayısının 144'e ulaştığı ifade edildi.
Ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi. (İLKHA)
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