Gazze’ye insani yardım taşırken katledilen Mavi Marmara şehitlerini rahmetle anıyoruz

Hakkı Bilir İstanbul

Müslüman kardeşliğini tesisi ve insanlığın vicdanının sesinin halen duyulduğunu göstermek için Türkiye’den yola çıkan ve Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinin, korsan devlet İsrail tarafından saldırıya uğramasının 10. yıl dönümü. Sadece insanı yardım taşıyan bir gemiye saldıracak kadar gözü dönmüş olan Siyonizmin askerleri, insanlık adına utanç vesikasına imza atmıştı.

Savunmasız insanlara saldırı

Malezya, Kuveyt, Cezayir, Yunanistan, İngiltere ve İrlanda gibi çeşitli ülkelerden aktivistlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin olduğu Mavi Marmara gemisinde, yaklaşık 600 yolcu insanlık adına seyahat ediyordu. Gazze’deki mazlumlara insani yardım götüren gemi uluslararası sularda seyrine devam ederken Siyonist İsrail tarafından 31 Mayıs 2010 günü sabah saat 04.30’da kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. İşgalci İsrail ordusuna ait 4 savaş firkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile Mavi Marmara gemisinin etrafı sarıldı.

10 vatandaşımız şehid oldu

İçerisinde sadece insani yardım malzemeleri bulunan ve yolcularının tamamı savunmasız olan Mavi Marmara gemisinde tarihin en büyük sivil katliamlarından biri yaşandı. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonucunda; gazeteci-yazar Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Yaldız, Uğur Süleyman Söylemez ve Furkan Doğan olmak üzere 10 kişi şehid olmuştu. Hain saldırı sonrası ise 56 kişi gazilik makamıyla onurlandı.

İsrail özür dilemişti

Türkiye, Siyonist İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya çok sert tepki gösterdi. O dönemde Başbakanlık makamında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e karşı yoğun bir baskı uygulamaya başladı. Bu yoğun diplomatik baskı sonuç verdi ve İsrail tarihinde ilk defa özür diledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Mart 2013’te Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını için özür diledi ve baskında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tazminat ödemeyi kabul etti.