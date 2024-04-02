  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze’ye gönderilen yardım teslim edilmeden GKRY’ye geri dönüyor
Gündem

Gazze’ye gönderilen yardım teslim edilmeden GKRY’ye geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-04-02 19:59:00 -
Gazze’ye gönderilen yardım teslim edilmeden GKRY’ye geri dönüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından Gazze’ye gemilerle gönderilen 240 ton yardım teslim edilmeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geri dönüyor.

İsrail’in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen’a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi’ne deniz yoluyla ulaştırılması planlanan yardımlarda tehlikeye girdi. GKRY Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, saldırının ardından faaliyetlerini askıya alan WCK’nın desteğiyle Gazze’ye gemilerle gönderilen 240 ton yardımın teslim edilmeden GKRY’ye geri döneceğini ifade etti.

Gotsis, WCK’nın faaliyetlerini askıya almadan önce yaklaşık 100 ton yardımı bölgeye teslim ettiğini açıkladı. Gotsis, yardımların ne zaman devam edeceği hakkında tarih belirmedi.

İlk gemi 12 Mart’ta yola çıkmıştı

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) ve Birleşik Arap Emirliklerinin desteğiyle 200 tonluk ilk yardım gemisi 12 Mart’ta GKRY’nin Larnaka Liman’ında Gazze’ye doğru yola çıkmış, 15 Mart’ta Gazze’ye ulaşmıştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü ise GKRY’den yola çıkan 3 yardım gemisi ise dün akşam saatlerine Gazze’ye varmıştı.
Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği saldırıda WCK çalışanı 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze’de dram: Konserve kutusunu ayakkabı yaptı
Gazze’de dram: Konserve kutusunu ayakkabı yaptı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze’de dram: Konserve kutusunu ayakkabı yaptı

Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi
Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

Gündem

Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

BM'den Gazze için endişelendiren açıklama
BM'den Gazze için endişelendiren açıklama

Dünya

BM'den Gazze için endişelendiren açıklama

GKRY'den çıkan yardım gemisi Gazze'ye ulaştı
GKRY'den çıkan yardım gemisi Gazze'ye ulaştı

Gündem

GKRY'den çıkan yardım gemisi Gazze'ye ulaştı

Katil devlet Gazzelilere yemek götüren BM aracını vurdu
Katil devlet Gazzelilere yemek götüren BM aracını vurdu

Dünya

Katil devlet Gazzelilere yemek götüren BM aracını vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23