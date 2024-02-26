  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

Kemalistlerin Ruhani Lideri Yılmaz Özdil'den KAAN hazımsızlığı

Suudi Arabistan’dan, tüm Müslümanları sevince boğacak karar! “Helal olsun” dedirten müjdeyi böyle verdiler

Yunanistan'da MMU Kaan paniği! 'Şifrelerini sadece Türkler bilecek' diyerek hayıflanmaya başladılar

Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

Araba sahibi olmak isteyenler için fırsat zili çaldı! İkinci el araç fiyatları düşüşe geçti! İşte o modeler!

İsrail Heronları ile Türkiye'ye büyük kahpelik! Geçmişte kalan bir hadise ama sinirleriniz hoplayacak

DEM Partili Sırrı Sakık CHP’ye verdi veriştirdi ‘Siz Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız’

Çürümüşlüğün listesi! CHP’de eş dost akraba saltanatı

Mesut Hakkı Caşın'dan çok kritik uyarı: Türkiye'nin o silahına sabotaj yapabilirler, hatta düşürebilirler
Gündem Gazze'ye giden yardımlar yüzde 50 düştü!
Gündem

Gazze'ye giden yardımlar yüzde 50 düştü!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 17:53:00 -
Gazze'ye giden yardımlar yüzde 50 düştü!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne şubat ayında giren insani yardım miktarında bir önceki aya oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne şubat ayında giren insani yardım miktarında bir önceki aya oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de yaşanan gıda sıkıntısına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Lazzarini, Gazze'de yaşanan gıda krizine son vermek için ateşkes ilan edilmesi, bölgeye yardımların ulaştırılması için kuşatmanın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığına dikkati çeken Lazzarini, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ocak ile şubat aylarında Gazze'ye ne kadar insani yardım girdiğine ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’nin kuzeyine 23 Ocak’tan bu yana yardım ulaştıramadıklarını belirtmişti.

Uluslarası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

İsrail’in saldırılarından kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze’nin kuzeyinde ekmek dahi bulamayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemi tükettikleri belirtiliyor.

AA

Gazze'ye 'kısıtlı' insani yardım
Gazze'ye 'kısıtlı' insani yardım

Dünya

Gazze'ye 'kısıtlı' insani yardım

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!
ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

Dünya

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!
Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

Gündem

Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

Gazze’de bebekler ölüyor!
Gazze’de bebekler ölüyor!

Dünya

Gazze’de bebekler ölüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23