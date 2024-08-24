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Dünya Gazze'ye gideceğini söylemişti! Mahmud Abbas'a Katil İsrail'den ret
Dünya

Gazze'ye gideceğini söylemişti! Mahmud Abbas'a Katil İsrail'den ret

Yeniakit Publisher
2024-08-24 17:04:00 -
Gazze'ye gideceğini söylemişti! Mahmud Abbas'a Katil İsrail'den ret

İşgalci İsrail hükümetinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'yi ziyaret etmesine izin vermediği belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanı ve Abbas'ın uluslararası ilişkiler danışmanı Riyad el-Maliki, Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "İzin istemedik. Devlet Başkanı'nın Gazze'ye gideceğini bildirdik. Daha sonra İsrail yanıt vererek Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'ye girmesine izin vermeyeceklerini söyledi" dedi.

Maliki, "Bu sadece Gazze'nin İsrail'in askeri işgali altında olduğu anlamına gelir" dedi.

Abbas'ın İsrailli yetkililerden böyle bir muamele beklediğini vurgulayan Maliki, bu yüzden kendisinin önden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Gazze'ye gidebilmek için destek istediğini söyledi.

Abbas, Gazze'ye gitme kararını 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde duyurmuştu.

Abbas, "Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa, benim hayatım, Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir" demişti.
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