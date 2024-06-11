'Gazze'ye atom bombası atılmalı' diyen alçağın asker torunu öldü!
İsrailli siyasetçi Moshe Feiglin'in siyonist orduda askerlik yapan katliamcı torunu mücahidler tarafından öldürüldü.
Siyonist İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımı 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, İsrailli siyasetçilerin katliam çağrıları da devam ediyor.
Onlardan birisi de Moshe Feiglin. Feiglin, Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamasında, bugüne kadar yaptıkları katliam yetmezmiş gibi, "Atom bombası atılmalı" demişti.
Eylem ve fikirleriyle soykırıma hizmet eden Feiglin'in, siyonist ordusundaki torunu mücahid Kassam Tugayları ile girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.
Moshe Feiglin
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Feiglin'in torunu 25 yaşındaydı...