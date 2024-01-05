Gazze'ye 2 uçakla havadan yardım bıraktılar!
Fransa ve Ürdün'ün insani durumun kritik olduğu Gazze'ye hava yoluyla yardım ulaştırdığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun kritik olmaya devam ettiğini belirtti.
Macron, "Bu zor bağlamda, Fransa ve Ürdün, (Gazze) halkına ve onlara yardım edenlere hava yoluyla yardım ulaştırdı." ifadesini kullandı.
2 tonluk yardım yapıldı
Ulusal basının Elysee Sarayı'na dayandırdığı haberlere göre, biri Fransız diğeri Ürdünlü olmak üzere 2 askeri kargo uçağı Gazze'ye 7 tonluk yardımı havadan bıraktı.
Fransa'nın Ürdün hava kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde yürüttüğü operasyon kapsamında Fransız ve Ürdünlü ekipler birlikte çalıştı.
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