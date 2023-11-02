Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı!
İşgalci israil ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 12 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İşgalci israil ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 12 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Siyonist israil ordusundan Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Saldırıların başlamasından bu yana Gazze Şeridi'ne 12 binden fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, çatışmalar sırasında yaklaşık 1200 yeni hedefin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırılarda Gazze'deki binlerce hedefin vurulduğu kaydedildi.