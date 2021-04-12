Gazze'nin eli işi ramazan kandillerini 5 çocuk annesi Kader yapıyor

Ramazan kandilleri, birçok ülkede olduğu gibi Filistin'de de rahmet ve bereket ayının en önemli simgelerinden biri.

Filistin'in diğer bölgelerinde olduğu gibi Gazze'de de ev ve iş yerleri ramazan ayının başlamasından günler önce birbirinden renkli ışık ve deklarasyonlarla süsleniyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Zendah ve eşi, evlerinin altına kurdukları atölyede el işi ramazan kandilleri yapıyor.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği ağaç ve renkli kumaşlardan yapılan kandiller adeta renk şölenini andırıyor.

Zendah ile eşi, ramazan ayına özgü süslemeleri satan dükkanlardan ve bölge halkından aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Atölyede, ramazan kandillerinin yanı sıra ağaçtan yapılan süslemeler oldukça beğeni topluyor.

Zendah, bu işe 5 yıl önce renkli kağıtlardan kandil yaparak başladıklarını belirterek, "İnsanların ilgi gösterip göstermeyeceğini görmek için el işlerimizi Facebook'ta paylaştık. Sevilince de el işlerimizi satmaya başladık. Projemizi büyütmeye karar verdikten sonra tahta ve kumaş kullanarak daha büyük kandiller yapmaya başladık. Daha sonra kandillere ışık, müzik ekledik." dedi.

Kandilleri ramazandan 3 ay önce hazırlamaya başlıyor

O günden bu yana yaptıkları el işi ramazan kandillerine ilginin her geçen yıl giderek arttığını dile getiren Zendah, "Şu anda kandilin dışında düğünler için her türlü süsü hazırlayıp satıyoruz. Buradaki dükkanlar bizim ürünlerimizi alıyor. Başka ülkelerden de ürünlerimizi ithal etmek isteyenler oluyor ama Gazze'de sınırların kapalı olması nedeniyle bunu yapamıyoruz." diye konuştu.

Kandilleri hazırlamaya ramazandan üç ay önce başladıklarını ve günlük 15 ila 20 kandil yaptıklarını ifade eden Zendah, "İlgilenmem gereken çocuklarım ve evim var. Bu nedenle talepleri karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyorum. Çok fazla malzeme gerektirdiği için zor bir iş." ifadelerini kullandı.

Zendah, Gazze'de renkli kumaş kullanarak ramazan kandili yapımını ilk olarak kendilerinin başlattığını ancak son yıllarda benzer şekilde kandiller yapan kişilerin olduğunu kaydetti.

Müşterilerinin yaptıkları kandillere ilgisinin oldukça fazla olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Zendah, olumlu geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini sözlerine ekledi.