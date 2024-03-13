Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok

İstanbul Başakşehir'de bir sitede doğup büyüyen kedi Eros, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürüldü. Eros'u öldüren ve daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan saldırgan İbrahim Keloğlan, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda yeniden hakim karşısına çıkıyor. Sözde hayvan hakları savunucularının da katıldığı dava salonunda büyük bir izdiham yaşandı. Birçok TV kanalı oraya akın etti. Talep sonucu duruşma, daha büyük bir salonda görülecek.

Gazzelilere kör kalanlar kedi için koştular

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama gözlerini kapatan bazı sözde hayvanseverler! ‘Katil İsrail’ diye tepki göstermezken adliye önünde ‘Katil İbrahim’ siye slogan attılar. Gazze’de binlerce kişinin ölümüne sessiz kalanların bir kedi için seferber olmaları toplumda da şaşkınlıkla karşılandı.

Serbest bırakılmıştı

Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Başakşehir’de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Eros’u öldüren ve daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için en üst sınırdan ceza verilmesi ve bu davanın hayvan hakları açısından emsal teşkil etmesi isteniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO