Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi

MEB’den yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından Türkiye’ye getirilen çocuk ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek ile uyum eğitimi verilmeye başlandığı belirtildi. Bakanlığın İstanbul ve Ankara’daki tesislerinde geçici barınmaları sağlanan Gazzeliler için iletişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla halk eğitimi merkezlerinde “Türkçe Öğretimi Kursları” açılırken, eğitim desteği kapsamında İstanbul ve Ankara’da denklikleri yapılan öğrenciler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti aldığı aktarıldı.