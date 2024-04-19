  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Hedef 20 milyar dolar! 3 anlaşma imzalanacak!

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı: Fener'i bıraktım, artık o takımı tutuyorum

Milyonlarca emekliye refah paketi müjdesi! Kritik tarih açıklandı!

Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası

Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Sadece T.C kimlik kartıyla girebileceğiniz ülkeler

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama

Süleyman Soylu’dan flaş karar! Bizzat kendisi paylaştı! İşte bunu kimse beklemiyordu

İsrail'in İran misillemesi sonrası İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin yanı başındaki tehlikeyi açıkladı: Rusya ile anlaşabilirler

Türkiye’yi sarsan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ilk gündem maddesi belli oldu! Bomba kulis az önce geldi! Bu gerçekten doğru mu?

Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Yaşlıların kavgasını izleyenler dönüp bir daha izliyor
Eğitim Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi
Eğitim

Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:35:00 -
Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’ye getirilen Gazzeli çocuk ve yetişkinler için psikolojik destek ile uyum eğitimi çalışmalarına başlandığını bildirdi.

MEB’den yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından Türkiye’ye getirilen çocuk ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek ile uyum eğitimi verilmeye başlandığı belirtildi. Bakanlığın İstanbul ve Ankara’daki tesislerinde geçici barınmaları sağlanan Gazzeliler için iletişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla halk eğitimi merkezlerinde “Türkçe Öğretimi Kursları” açılırken, eğitim desteği kapsamında İstanbul ve Ankara’da denklikleri yapılan öğrenciler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti aldığı aktarıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23