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Dünya Gazzelilere yardım ulaştıran ekibe saldırı! 22 şehit..
Dünya

Gazzelilere yardım ulaştıran ekibe saldırı! 22 şehit..

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:58:00 - 2024-03-20 00:22:31
Gazzelilere yardım ulaştıran ekibe saldırı! 22 şehit..

Katil İsrail askerleri, Gazze şehir merkezindeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen ekibe saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, hain saldırıda 22 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Son saldırılarda 138 Filistinli şehit olmuştu!

Siyonistler, son olarak 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alarak 20 kişiyi şehit edip, 155'ten fazla kişi de yaralamıştı.

Aynı şekilde 29 Şubat'ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi de yaralanmıştı.

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