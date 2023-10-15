Gazzeliler tahliye emrine isyan ediyor

Gazzelilerin bir bölümü bölgeyi terk ederken binlerce kişi yurtlarını terk etmek istemiyor.

"MISIR'A GİTMEK İSTEMİYORUM, EVİME DÖNMEK İSTİYORUM"

"Evimiz bombalandı. Çevremizdeki evlerle birlikte bombalandı. Kıyafetsiz ve hiçbir şeyimiz olmadan ayrıldık. Evime dönmek istiyorum. Evimden başka hiçbir şeyim yok. Nereye gitmeliyim? Evime dönmek istiyorum, başka yerim yok. Mısır'a gitmemizi mi istiyorlar? Mısır'a gitmek istemiyorum, evime dönmek istiyorum." Gazzeliler İsrail'in bombardımanına ve tahliye emrine böyle isyan ediyor.

İsrail ordusunun nüfusun neredeyse yarısının güneye tahliye emri vermesinin ardından Filistinliler Kuzey Gazze'den gitmeye devam ediyor. Yüzlerce kişi barınağa dönüştürülen Birleşmiş Milletlerin okuluna sığındı. Bir Filistinli, "Gazze sınırından güneye geçmemizi isteyen broşürler aldıktan sonra yerimizden edildik. Evde 150 kişi yaşıyordu. Evden yemeksiz, susuz ve kıyafetsiz çıktık. Yanımıza hiçbir şey almadan yola çıktık. Nuseyrat'taki Birleşmiş Milletler okuluna gittik. Burada hayat elbette kötü" dedi.

İsrail Gazzeli sivillere tahliye emri verirken, Hamas halka evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. BM ve yardım grupları bu kadar hızlı bir göçün, bölge halkında tarifsiz acılara yol açacağını savunuyor.

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