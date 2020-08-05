  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:10:27 -
Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu

HAN YUNUS (AA) - Gazze Şeridi'nde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu onlarca Filistinli, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenledikleri etkinlikle, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralananlar için kan bağışında bulundu.

Han Yunus kentindeki belediye binası önünde düzenlenen etkinliğe katılanlar Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Beyrut'a selam olsun" ve "Kalbimiz Lübnan'daki halkla beraber" yazılı pankartlar taşıdı.

Etkinlik sırasında Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralananlar için kan bağışında bulunuldu.

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, etkinliğin, Filistinlilerin Lübnan'a ve halkına yönelik sevgi mesajı taşıdığını söyledi.

Batta, bugün Filistinli güçler, gruplar ve önde gelen şahsiyetler başta olmak üzere tüm Filistinlilerin Lübnan'ın yanında olduğu mesajını vermek için tek yürek olduğunu ifade ederek, "İsrail ablukası ve sıkıntılara rağmen halkımız Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada Lübnan'ın çektiği acıyı hissetti. Etkinliği (patlamada) ölen ve yaralananların ailelerinin acısını paylaşmak için düzenledik." dedi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı