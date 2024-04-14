Gazzeliler evlerine geri dönüyor!

Gazzeliler sonuçları ne olursa olsun zorla çıkartıldıkları evlerine geri dönüşe başlarken siyonist İsrail sivillere ateş açtı. Saldırıda bir Filistinlinin şehit olduğu öğrenildi.

Kuzeydeki evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve güney ile orta kesimlere sığınan Filistinliler aylar sonra karşılaşacakları manzaraya aldırış etmeden evlerine dönmek için yollara döküldü. Çoğu kadın ve çocuk binlerce Filistinli, El Rashid El Sahel Caddesi üzerinden araçlar ve at arabaları ile evlerine dönmeye başladı.

İsrail ordusu tarafından geri dönüşe ilişkin yapılan açıklamada yine tehdit ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Ordu, ne Selahaddin ne de El-Rashid Caddesi üzerinden bölge sakinlerinin geri dönüşüne izin vermiyor. Güvenliğiniz için orada görev yapan güçlere yaklaşmayın. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölge hala bir savaş bölgesidir ve buraya geri dönüşe izin vermeyeceğiz” denildi.

1 şehit 23 yaralı!

Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu bugün kuzeydeki evlerine dönen sivillere ateş açtı. Saldırıda Filistinli 1 kadın hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşü, ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Hamas yerinden edilenlerin kısıtlama olmaksızın geri dönmesinde ısrar ederken, İsrail bu talebi kabul etmiyor.

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