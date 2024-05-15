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Gündem Gazzeliler açlıkla savaşırken yahudi yerleşimciler yardım tırlarını gasbetti!
Gündem

Gazzeliler açlıkla savaşırken yahudi yerleşimciler yardım tırlarını gasbetti!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 23:05:00 - 2024-05-15 23:07:55

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi’ne yardım malzemesi taşıyan tırları hedef almayı sürdürüyor.

Gazzeli siviller bir yandan bombardımanla diğer yandan da açlıkla mücadele ederken Yahudi yerleşimciler bölgeye giden yardım malzemesi yüklü tırların geçişine izin vermiyor.

Malzemeleri yola döküp şoförü darbettiler!

Batı Şeria’daki Beit El Kavşağı'nda Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup, Gazze Şeridi’ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darbetti.

Kamyondaki gıda maddelerini yola boşaltan saldırganlar, yolu lastik yakarak trafiğe kapattı.

Kamyonun Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine gittiği belirtildi.

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