Gazzeli vatandaşları Türkiye'ye getiren uçak havalandı!
Katil İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze şeridinde kanser tedavisine devam edemeyen 27 hastayı Türkiye’ye getirecek uçak, Mısır'ın El Ariş Havalimanı’ndan havalandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle kanser tedavisine devam edemeyen 27 hasta, Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesinin ardından ambulanslarla Mısır’daki El Ariş Havalimanı’na getirildi.
Bakan Koca tek tek ilgilendi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve 9 kişilik sağlık ekibi tarafından karşılanan hastalarla, uçağa bindirilmeden öncede tek tek ilgilendi.
Hastalar, sağlık kontrollerinin ardından uçağa bindirilmesinin ardından Türkiye’ye doğru yola çıktı. Hastaların, Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi edilecekleri öğrenildi.