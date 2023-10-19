Gazzeli yaralı adamın yürek yakan seslenişi: 'Ne ağlıyorsunuz? Burası cihat topraklarıdır!'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

Yürek yakan açıklamalar

İsrail-Filistin savaşı 13. gününde devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri duygulandırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşgalci İsrail'in saldırılarından yaralı kurtulan Gazzeli adamın hastanedekilere yaptığı konuşma ise güne damga vurdu.

"Burası cihad ve ricat topraklarıdır"

Yapılan saldırılara karşı sabır çağrısı yapan adam, "Burası cihad ve ricat topraklarıdır. Canımız Allah yolunda fedadır." dedi.

"Hepimiz şehit olacağız"

Acılı adam yürek burkan konuşmasında şunları söyledi:

Allah hepsine rahmet eylesin. Ağlamayı kes, erkekler ağlamaz. Hepimiz şehit olacağız. “De ki; Biz Allah’ın kullarıyız ve ona döneceğiz.” Allah’ım bu musibetim için beni mükafatlandır ve bana bundan daha hayırlısını nasip eyle.

"Canımız Allah yolunda fedadır"

Böyle olmaz güçlü olmalısın. Burası cihad ve ricat topraklarıdır. Canımız Allah yolunda fedadır. Yarın seni alır en yüksek mertebeye çıkarabilir. Böyle düşünmesek yaşamamızın ne önemi var? Bir şehit ailesinde 70 kişiye şefaat edecektir. Allah bizi yarattı, bu dünyadan bizi alan da Allah’tır. Allah, istediği her şeyi yapabilendir. Bize düşen ise sabretmek. Sabrediyoruz ve Allah’ın kaderine karşı gelmiyoruz. Biz, Allah’ın emirlerine uyar ve karşı gelmeyiz.