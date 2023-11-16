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Sosyal Medya Gazzeli minik kızın gülen yüzünü görenler hayran kaldı!
Sosyal Medya

Gazzeli minik kızın gülen yüzünü görenler hayran kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 18:16:00 - 2023-11-16 18:25:14

Katil İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli minik bir kız çocuğunun hasta sedyesindeki gülen yüzü görenleri kendine hayran bıraktı.

Gazzeli mazlumlara soykırım uygulayan siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana aralıksız olarak bölgedeki bombardımanını sürdürüyor.

Gazze'den yürekleri yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Şehadet iman etmiş Gazzeliler ümmetin izzetini küffara karşı savunurken, bölgeden gelen son görüntü izleyenleri hem duygulandırdı hem umutlandırdı.

İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli minik kız çocuğu, hasta sedyesinde, yüzü gözü kan revan içindeykenkendisini izleyecek kişilere umut dolu bir gülümseme gönderdi.

Görüntüler kısa sürede viral oldu.
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