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Gündem Gazzeli küçük Haya'nın vasiyeti yürekleri dağladı
Gündem

Gazzeli küçük Haya'nın vasiyeti yürekleri dağladı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 11:45:00 -

Günlerdir durmaksızın süren İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti. Bir kız çocuğunun yazdığı vasiyet ise yürekleri dağladı. İşte Gazzeli küçük Haya'nın vasiyet mektubu.

İsrail’in saldırıları sonucu binlerce sivil hayatını kaybetti.  Saldırıların şiddeti gün geçtikçe artarken, Gazze en karanlık günlerini yaşıyor. Birçok Filistinli vasiyetlerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Kimisi helallik istedi, kimisi eşyalarını bağışladı... En acısı ise küçük Haya'nın vasiyeti oldu.

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