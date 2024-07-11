Gazzeli kadın, eşinin hayatta olduğunu öğrenince büyük bir sevinç yaşadı
Eşi işgalci İsrail tarafından tutukalanan bir Gazzeli kadın, İsrail'in 8 ay boyunca alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı bir Gazzeliden kocasının durumunu öğrendi.
Eşi işgalci İsrail tarafından tutukalanan bir Gazzeli kadın, İsrail'in 8 ay boyunca alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı bir Gazzeliden kocasının durumunu öğrendi.
Gazze'de yaşayan bir kadın, eşi İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklanıp 8 ay boyunca alıkonulduktan sonra serbest bırakılan bir başka Gazzeliden aldığı haberle mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Eşi hakkında endişe duyan kadın, kocasının hala hayatta olduğunu öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.
Daily Ummah