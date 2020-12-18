Gazzeli kadın 100 yıllık ceylan boynuzlarıyla kültürünü yaşatıyor

Ganime teyze, günümüzde bedevi işlemelere talebin azalması nedeniyle az sayıda insanın bu mesleği icra ettiğini belirtiyor. Filistinli yaşlı kadın, bu işi yapmadaki asıl hedefinin maddi kar amacından çok ata yadigarı bir mesleği sürdürmek olduğunu söylüyor. Eskiden bedevi kadınların bir çoğunun yün eğirip el işlemeleri yaptığını ifade eden Ganime teyze, günümüzde ise bedevi işlemelere talebin azalması nedeniyle az sayıda insanın bu mesleği icra ettiğini aktardı. Ganime teyze, bu işin kolay olmadığını ve ustalaşmak için yıllar gerektiğini belirtirken, ancak ata mirası bu mesleğin yok olmaması gerektiğini vurguladı. Ganime teyze ayrıca bu işi yapmadaki asıl hedefinin maddi kar amacından çok ata yadigarı bir mesleği sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.