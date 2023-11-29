Gazzeli hastalar Türkiye'de! Yürek sızlatan detay
İşgalci İsrail'in sivillerin üzerine bomba yağdırdığı Gazze’den gelen 23 hasta ve 21 refakatçiyi taşıyan uçak Ankara’ya geldi. Bombardımandan getirilen hastaların çoğunluğunun çocuklardan oluşması dikkat çekti.
Katil İsrail'in bombalarıyla adeta 'hayalet şehre' dönüşen Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na götüren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı.
23 yaralı hastanelere sevk edildi
Uçak, Türkiye'de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanından havalandı ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.
Çoğunluğu çocuk olan hastalar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.