Gündem
Gazzeli hastalar seslendi: Türkiye olarak sizden güç alıyoruz siz dik durun, bizi bırakmayın

Gazzeli hastalar seslendi: Türkiye olarak sizden güç alıyoruz siz dik durun, bizi bırakmayın

Mısır’ın başkenti Kahire’de tedavi gören Gazzeli yaralıları ziyaret eden heyet, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir tabloyla karşılaştı; evlatlarını toprağa veren anneler ve uzuvlarını kaybeden babaların Türkiye’ye verdiği o mesaj ise duyanların yüreğini dağladı.

İsrail saldırılarında yaralanan Gazzeliler Mısır'ın başkenti Kahire'de tedavi görüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve parlamentoda bulunan diğer milletvekilleri ile vatandaşların de desteğiyle ampüte edilen Gazzelilere protez yardımında bulunuldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da Kahire'ye gidip yaralılara destek oldu. Ziyaret boyunca onlarca dramatik, yürek burkan, kelimelerin kifayetsiz kaldığı hikayelere tanık olduklarını anlatan Karslı, "Çocuklarını kendi elleriyle toprağa veren babalar, hastane koridorlarında evlatsız kalan annelerle tanıştık. Kendi imkanlarıyla demirden, tahtadan protez yapmaya, değnek yapmaya çalışmışlar. Bu da vücutlarına zarar vermiş. Onlara el, kol olmak çok kıymetli. Durum vahim. Kadınların büyük çoğunluğunun kanser ve uzuvları yok. Oradaki yetkililerin söylediğine göre tedaviye ihtiyacı olan Gazzelilerin yüzde 1'inin Kahire'ye gelmesine izin veriliyor. Daha vahimi ve vahşice olanı ise aileyi parçalayıp ağır hastayı ailedeki en zayıf halkayla göndermeleri. İki dizinden ayağı yok adamın ya da kolu yok. Yürüyemeyecek durumdaki annesiyle gönderiyorlar" ifadesini kullandı.

İki bacağı kesik bir kadının hikayesini paylaşan Karslı, "Hamileyken karnındaki çocuğunu kaybetmiş. İki oğlunu şehit vermiş. Kocası da erkek kardeşi de ölmüş. Sadece bir kızı yanındaydı. Kızı da vücudunda geri dönülemez hasar almış. Küçücük kız annesine bakmak, ayakta durmak zorundaydı. Onları görünce dayanamadım ağladım. 'Benim iki ayağım, eşimin şahadetinden kıymetli değil. Siz güçlü olmak zorundasınız. Bizi bırakmayın' dedi. Ağlayan azdı, çok vakurlardı. Hepsi, 'Sizin duruşunuzdan güç aldık. Ne olur ağlamayın. Türkiye'nin güçlü, dik, sağlam durmasına ihtiyaç duyuyoruz" dediler. Küçük kız vardı. Kolunun yarısı yoktu. Onun protez ihtiyacını karşıladım. Şimdi konuşuyoruz, gelmemizin onları çok mutlu ettiğini söylüyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a izlenimlerini aktaracağını belirten Karslı, "Cumhurbaşkanımız ilk günden beri Gazzelilerin yanında. İnsanlar kendi onurlarına sahip çıktıkları için cezalandırılıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleşiyor. Türkiye olarak Gazze'nin davasında onların sesine ses olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

 

