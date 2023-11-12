Gazzeli doktorlardan dünyaya acil çağrı!

MSF'nin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'deki hastanelerin İsrail'in yoğun saldırıları altında olmasına tepki gösterildi.

"Gazze'deki hastaneler, son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride." denilen mesajda, Gazze'de acil ateşkes ve hastanelere yönelik saldırıları durdurma yönünde çağrı yapıldı.

MSF'nin bir diğer paylaşımında da "(Gazze'de) Burada öldürülüyoruz, lütfen bir şeyler yapın." ifadesi kullanılarak ABD, İngiltere, Kanada, Arap Birliği üyesi ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne "ateşkesin sağlanması için derhal harekete geçme" çağrısında bulunuldu.