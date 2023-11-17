Gazzeli doktor o fotoğrafla yıkıldı! İsrail, ailesini canlı kalkan yaptı

İşte bu fotoğrafla öğrendi her şeyi. 5 kardeşinin eli gözü bağlıydı. Hemen önlerinde ise İsrail askerleri. Gazzeli doktorun ailesi tankların önünde canlı kalkan oldu.

Gazzeli doktor Muhammed Ziara, 3 yıl önce İstanbul'a yerleşti. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı. 7 Ekim'de o kötü haberi aldı. İsrail'in büyüyüp doğduğu toprağa Gazze'ye başlattığı saldırıyı haberlerden öğrendi. Adeta yıkıldı, çünkü ailesi orada yaşıyordu. CNN TÜRK'e konuşan Ziara, "2-3 günde bir 'Biz iyiyiz' diye mesaj geliyordu" dedi.

"İSRAİL ASKERLERİ EVİMİ BASIP AİLEMİ DARBETTİ"

Gazzeki doktor, günler sonra bir kötü haber daha aldı. İsrail askerleri ailesinin evini basmıştı. Muhammed Ziara'nın babası ve beş kardeşi, İsrail askerleri tarafından önce elleri ve kolları bağlandı, ardından okula götürüldü. Tankın önüne konularak canlı kalkan olarak kullanıldı. Doktor Ziara, "Ailemi elleri, gözleri bağlı halde tanka canlı kalkan olarak kullanmışlar. Fotoğrafta beş erkek kardeşimi tanıdım. Ailemi dövmüşler, saldırmışlar. Erkek kardeşim var Abdurrahman, o da avukat. Epilepsi hastasıydı. Evimize girilirken bir nöbet geçirmiş, ona rağmen askerler kafasına silahla vurarak yere düşürmüşler" dedi.



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Ailesinin canlı kalkan olarak kullanıldığı bilmiyordu. Ta ki İsrail medyasında denk geldiği bu fotoğrafa denk. Ziara işte o fotoğrafı gördükten sonra neye uğradığını şaşırdı. Ailesine ulaşmaya çalıştı ama bir türlü ulaşamadı. Gazzeli doktor tedirgin. En kötüsü de ailesinin yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyor. Ziara, "Babam fotoğrafta gözükmüyor. Aklım yerinde değil, Sadece haber almak, nerede olduğunu öğrenmek istiyorum" diye konuştu.