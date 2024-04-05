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Dünya Gazzeli diş hekimi hastalarını çadırda tedavi ediyor!
Dünya

Gazzeli diş hekimi hastalarını çadırda tedavi ediyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 15:53:00 -
Gazzeli diş hekimi hastalarını çadırda tedavi ediyor!

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısı sonucu muayenehanesi kullanılamaz hale gelen Filistinli diş hekimi, hastaları çadırda tedavi ediyor.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, hastaneleri, klinikleri ve muayenehaneleri de hedef alıyor. Hekimler ise tüm zorluklara rağmen çadırlarda hastalarını tedavi ediyor.

Filistinli diş hekimi Najdat Saqr, Al-Sawarha bölgesinde yer alan çadırı muayenehaneye dönüştürdü. Kullanılamaz hale gelen muayenehanesinden getirdiği ekipmanlarla yerinden edilmiş Filistinlileri tedavi eden diş hekimi Saqr yaptığı açıklamada, saldırılarda ciddi hasar almasının ardından Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan muayenehanesini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

 

Najdat Saqr, "Altı aydır devam eden savaşta diş ağrısı yaşayan çok sayıda kişinin tedavi görememesi, birçok kliniğin kapatılması ve doktorların Gazze Şeridi’nden ayrılmasının ardından muayenehanemi çadırda açmaya karar verdim" dedi. Yaşadığı en büyük sorunun elektrik sağlanamaması, su ve diş tedavisi için gerekli malzemelerin bulunamaması olduğunu belirten Saqr, "Maalesef şu an bunlar yok, bulunsa bile çok pahalı fiyatlara satılır" ifadesini kullandı.
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