Gazzeli diş hekimi hastalarını çadırda tedavi ediyor!

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, hastaneleri, klinikleri ve muayenehaneleri de hedef alıyor. Hekimler ise tüm zorluklara rağmen çadırlarda hastalarını tedavi ediyor.

Filistinli diş hekimi Najdat Saqr, Al-Sawarha bölgesinde yer alan çadırı muayenehaneye dönüştürdü. Kullanılamaz hale gelen muayenehanesinden getirdiği ekipmanlarla yerinden edilmiş Filistinlileri tedavi eden diş hekimi Saqr yaptığı açıklamada, saldırılarda ciddi hasar almasının ardından Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan muayenehanesini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Najdat Saqr, "Altı aydır devam eden savaşta diş ağrısı yaşayan çok sayıda kişinin tedavi görememesi, birçok kliniğin kapatılması ve doktorların Gazze Şeridi’nden ayrılmasının ardından muayenehanemi çadırda açmaya karar verdim" dedi. Yaşadığı en büyük sorunun elektrik sağlanamaması, su ve diş tedavisi için gerekli malzemelerin bulunamaması olduğunu belirten Saqr, "Maalesef şu an bunlar yok, bulunsa bile çok pahalı fiyatlara satılır" ifadesini kullandı.

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