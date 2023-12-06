Gazzeli çocuklar siyoniste böyle meydan okudu!
Gazze'de sığındıkları hastanede bir araya gelen minikler, ölümün gölgesinde siyoniste meydan okudu.
Katil İsrail tarafından şehit edilen sivillerin yüzde 70'i çocuklardan oluşuyor.
Gazzeli çocuklar siyoniste meydan okudu!
Gazze'deki saldırılarda evlerinden edilen, çoğunluğunun anne veya babası, kardeşleri şehit edilmiş çocuklar, sığındıkları hastaneden korkak işgalcilere meydan okudu.
Hastane bahçesindeki çocuklar, “Milyonlarca şehitle Kudüs’e ilerliyoruz.” diye haykırdı.