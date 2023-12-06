  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rant kokusu mu çekiyor? CHP orada 25 belediye başkan aday adayı çıkardı

Yıl olmuş 2023 vatandaşlar su bulamıyor! CHP'nin yönettiği kentte skandal

Bakan Uraloğlu, kasım ayı hava trafiği ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi

BAE'den sürpriz hamle! Türkiye'ye Beklenmedik talep: pamuklu havlu talep ediyor! Türkiye'yi seçti

Meclis, dev Google ile toplanıyor: Piyasalarda deprem etkisi olabilir! İşte sebebi bakın ne!

3 Holding sessiz sedasız geri alım yaptı: bir bomba daha! En yüksek 265,000 adet

Halil Konakcı Hoca Gazze'deki zulmü Akit'e değerlendirdi! 'İsrail sevdalılarını da İsrail mallarını da boykot edeceğiz'

Putin Orta Doğu turunda! Rusya-Suudi Arabistan ilişkileri: Veliaht Prensi Selman ile görüşme! Gözler oraya çevrildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Rant iddialarına tepki gösterdi

Rusya'ya ait savaş uçağı düşürüldü!
Gündem Gazzeli çocuklar siyoniste böyle meydan okudu!
Gündem

Gazzeli çocuklar siyoniste böyle meydan okudu!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 23:58:00 - 2023-12-07 00:00:30

Gazze'de sığındıkları hastanede bir araya gelen minikler, ölümün gölgesinde siyoniste meydan okudu.

Katil İsrail tarafından şehit edilen sivillerin yüzde 70'i çocuklardan oluşuyor.

Gazzeli çocuklar siyoniste meydan okudu!

Gazze'deki saldırılarda evlerinden edilen, çoğunluğunun anne veya babası, kardeşleri şehit edilmiş çocuklar, sığındıkları hastaneden korkak işgalcilere meydan okudu.

Hastane bahçesindeki çocuklar, “Milyonlarca şehitle Kudüs’e ilerliyoruz.” diye haykırdı.

"Gazze çocuk mezarlığına döndü"
"Gazze çocuk mezarlığına döndü"

Dünya

"Gazze çocuk mezarlığına döndü"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze’de yürek yakan anlar UTAN EY DÜNYA UTAN
Gazze’de yürek yakan anlar UTAN EY DÜNYA UTAN

Gündem

Gazze’de yürek yakan anlar UTAN EY DÜNYA UTAN

Netanyahu, Gazze planını açıkladı: İsrail, Gazze’yi ilhak ediyor
Netanyahu, Gazze planını açıkladı: İsrail, Gazze’yi ilhak ediyor

Gündem

Netanyahu, Gazze planını açıkladı: İsrail, Gazze’yi ilhak ediyor

Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk
Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk

Gündem

Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23