Gazzeli çocuğun gözyaşları kahretti!
Gazzeli küçük bir çocuğun yaşadıkları karşısında döktüğü gözyaşı izleyenleri kahretti.
Katil İsrail 7 Ekim'den beri sürdürdüğü bombardımanda 40 binin üzerinde Filistinliyi şehit ederken, yüzbinlerce Gazzeliyi de açlığa mahkum etti.
Bölgede kaydedilen bir videoda gözyaşı döken Gazzeli çocuğun sözleri gündem oldu.
Gazzeli çocuk açlıktan dolayı gözyaşı döktüğünü ifade ederken, yiyecek alacak paralarının olmadığını söylüyor.
Gazzeli çocuk, "acıkınca ne yapıyorsun?" sorusuna ise "Biraz paramız olunca sarımsak alıp yiyoruz. Yokken de komşulara gidiyoruz" diye cevap veriyor.