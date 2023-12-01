Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!
Gazze'de binlerce çocuğu şehit eden katil İsrail, binlerce çocuğu da öksüz ve yetim bırakıyor.
Gazzeli küçük bir kız çocuğunun babasının tabutu başında akıttığı gözyaşı izleyenleri hüzne boğdu.
Babası katiller tarafından şehit edilen kız çocuğunun yaşadığı acı sosyal medyada gündem olurken, siyonist İsrail'e lanet yağdı.
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