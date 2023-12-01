  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları belirlendi” O isimler gündemi sarstı

CHP zammın suyunu çıkardı

Bir firma daha yerli kola ve fanta üretti! Fiyatı, Coca Cola'nın market raflarından inmesine sebep olacak

Sandık göründü masa toplanmaya başladı! Arsızlar ittifakı

Türkiye’ye dev yatırımın detayları belli oldu! 1.6 milyar dolar geliyor

Tayyip Erdoğan’dan flaş karar! O bomba isim, bakın hangi göreve getirildi

İsrail katliama hazırlanıyor, skandal harita: İşaretli yerleri terk edin

Adeta dijital genelev! Türkiye TikTok için düğmeye bastı

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü sanatçıdan acı haber: Vefat etti

Cem Küçük'ten ortalığı karıştıracak öneri! 'Söyleyince arkadaşlardan tepki gördüm' ama diyerek açıkladı
Sosyal Medya Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!
Sosyal Medya

Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 15:59:00 - 2023-12-01 16:32:00

Gazze'de binlerce çocuğu şehit eden katil İsrail, binlerce çocuğu da öksüz ve yetim bırakıyor.

Gazzeli küçük bir kız çocuğunun babasının tabutu başında akıttığı gözyaşı izleyenleri hüzne boğdu.

Babası katiller tarafından şehit edilen kız çocuğunun yaşadığı acı sosyal medyada gündem olurken, siyonist İsrail'e lanet yağdı.

Direniş sayesinde bütün dünya Ebu Ubeyde'yi dinliyor! Kim derdi ki krallar susacak Gazzeli çocuk konuşacak
Direniş sayesinde bütün dünya Ebu Ubeyde'yi dinliyor! Kim derdi ki krallar susacak Gazzeli çocuk konuşacak

Gündem

Direniş sayesinde bütün dünya Ebu Ubeyde'yi dinliyor! Kim derdi ki krallar susacak Gazzeli çocuk konuşacak


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Gündem

ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!
Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!

Sosyal Medya

Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23