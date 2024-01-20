Gazzeli babanın feryadı: Bu çocuktan ne istediniz?!

Gazze Şeridi'nde 100 günü aşkın süredir düzenlenen yoğun saldırılar tüm vahşeti ile devam ediyor.

Siyonist katiller tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de kadın, erkek, çocuk, genç hatta bebek demeden vahşice katletmeye devam ediyor. İşgalcilerin yoğun saldırılarına maruz kalan ve çocuğu ile birlikte yaralanan Gazzeli babanın haklı feryadı yürekleri yaktı.

Gazzeli baba dünyanın siyonist zulmü durdurmamasına sitem ederek;

-Dünyadaki tüm ülkeler zalim.

- Bu çocuğun suçu ne?

- Bu çocuk silah mı taşıyor?

- Bu çocuk füze mı taşıyor? ifadelerini kullandı.

Bu çocuğun suçu ne sorusuna tam 106 gündür cevap aranıyor!

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