Gazzeli annenin o anları yürekleri burktu!
Gazze'de İsrail'in 5 ayı aşkın bir süredir yaptığı saldırılarda halk, zorlu şartlarla mücadele ediyor. Açlık sorunu devam ederken, ortaya çıkan bir görüntü yürekleri burktu. Bir annenin aç bebeğini bez parçasının içine sardığı hurma ezmesini emzirerek beslemeye çalıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarıyla mücadele eden Gazze halkı açlık savaşı veriyor.
Savaş'tan kaçarak Refah kentine sığınan halk ise su ve yiyecek bulmakta artık güçlük çekiyor.
Gazzeli anne, acıktığı için ağlayan bebeğinin karını, bez parçasına sardığı hurma ezmesini emzirerek doyurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.
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