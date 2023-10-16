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Dünya Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı
Dünya

Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 15:57:00 - 2023-10-16 15:58:22

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanına dünya göz yumarken, gelen görüntüler yürekleri sızlattı. Kadın-çocuk demeden İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de toplu mezarlar açılmaya başlandı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Seleme Maruf, Gazze’de toplu mezarlar hazırlandığını belirterek, "Şifa Hastanesi morglarında çok sayıda cesedin bulunması ve yakınlarının defnetmeye gelmemesi nedeniyle cesetlerde bozulma işaretleri görülmeye başlandı. İşgalcilerin katliamları sonucunda onlarca cansız bedenin gelmeye devam etmesi ışığında, yaklaşık 100 kişinin defnedilmesi için toplu mezar hazırlandı" dedi.

Görgü tanıkları, hastanelerin morglarında yer kalmaması ve saldırıların aralıksız sürmesi nedeniyle cenaze töreni yapılamadığını açıklarken, bazı naaşların ise soğutuculu kamyonlarda saklandığını belirtti.

İsrail su ve elektriği kesti

Öte yandan İsrail'in, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almasıyla Filistinli Müslümanlar insani ihtiyaçlarını da gideremiyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291’i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

2 bin 750 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail saldırısında 11 gazeteci öldü

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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