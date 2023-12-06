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Gündem Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi
Gündem

Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-06 03:38:00 -
Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşlarının da bulunduğu 68 kişilik kafile, İstanbul'a geldi.

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 68 kişilik kafile, Kahire'den havalanan TK695 sayılı Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul'a geldi. Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: DHA

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