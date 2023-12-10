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Gündem Gazze'den son dakika! Can kaybı 17 bin 997'e yükseldi
Gündem

Gazze'den son dakika! Can kaybı 17 bin 997'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:18:00 - 2023-12-10 21:01:03
Gazze'den son dakika! Can kaybı 17 bin 997'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997’ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 65 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997'ye, yaralı sayısının da 49 bin 229’a yükseldiğini bildirdi.

El-Kudra, son 24 saatte İsrail saldırılarında 297 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 550’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Yorumlar

vatandas

O bombalar İsrail, ABD ananizin a....girsin. Birgün gelecek o babalar babayigitler çıkıp o bombaları sizin müsait yetinize sokacak.
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