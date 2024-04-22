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Gündem Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!
Gündem

Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 18:21:00 -
Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail'in, Refah'a düzenleyeceği olası kara saldırısında sağlık sisteminin tümüyle çökeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'a girme tehdidini gerçekleştirmesi durumunda yaşanabileceklere ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Refah'ın işgalinin, Gazze'de sağlık sisteminin çalışır vaziyetteki küçük bir kısmının da çökmesine ve binlerce sivilin ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olacağının altı çizildi.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.
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30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

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