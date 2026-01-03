  • İSTANBUL
Son Haberler

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?

Yunan basını, milli seyir füzesi GEZGİN'i mercek altına alarak Tomahawk benzetmesinde bulundu.

Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya Gazze’den kan donduran rapor: Enkaz altından çıkanlarla birlikte bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 71 bin sınırını aştı!
Gazze’den kan donduran rapor: Enkaz altından çıkanlarla birlikte bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 71 bin sınırını aştı!

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları durmuyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıların başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 384’e ulaştığını duyurdu. Ateşkes sürecinde dahi yüzlerce sivilin yaşamını yitirmesi, bölgedeki insani felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi’nde barış umuduyla imzalanan ateşkes anlaşması, İsrail saldırılarının gölgesinde kalmaya devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, Adli Komite tarafından onaylanan yeni kimlik tespitleri ve enkazdan çıkarılan naaşlarla birlikte toplam can kaybı 71 bin 384’e çıktı. Yaralı sayısı ise 171 bin 251 olarak güncellendi. Özellikle ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana yaşanan kayıplar, varılan anlaşmanın sahadaki etkinliğini tartışmaya açtı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak 71 bin 384’e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte birisi enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 18 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 418 kişinin öldüğü, 1171 kişinin yaralandığı, enkaz altından 684 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 110 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 384'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 251'e yükseldiği belirtildi.

 

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

