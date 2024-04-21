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Gündem Kassam'dan İsrail'e Lübnan üzerinden misilleme! Shomera Askeri Kışlası'nı vurdular
Gündem

Kassam'dan İsrail'e Lübnan üzerinden misilleme! Shomera Askeri Kışlası'nı vurdular

Yeniakit Publisher
2024-04-21 21:25:00 - 2024-04-21 21:50:03
Kassam'dan İsrail'e Lübnan üzerinden misilleme! Shomera Askeri Kışlası'nı vurdular

Mücahid Kassam Tugayları Lübnan üzerinden İsrail'deki askeri kışlaya 20 füze atışı yaptıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, Yukarı Celile'nin batı kesimindeki "Shomera Askeri Kışlası"nın 20 Grad füzesiyle vurulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gazze'de bilanço artıyor!

Mücahid Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal edilen topraklarını korumak için meşru müdafa hakkı kapsamında İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir operasyon düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ise bir soykırıma döndü. Siyonistler en az 15 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinliyi öldürdü, 80 bine yakın sivili de yaraladı.
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Enkaz altında hala binlerce cansız bedenin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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