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Gazze'den İsrail'e atılan roket etkisiz hale getirildi

16 Ağustos 2019 Cuma 23:57
Gazze'den İsrail'e atılan roket etkisiz hale getirildi

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan ve İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) yayımladığı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise ülkenin güneyindeki Necef (Negev) ile Sderot kentinde patlama sesleri duyulduğu, Gazze sınırı yakınlarında da 3 kere sirenlerin çaldığı bilgisine yer verildi.

Gazze'deki Filistinli gruplardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:57
  1. Gazze
  2. İsrail
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