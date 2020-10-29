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Aktüel Gazze'den İslam ülkelerine Fransız mallarını boykot çağrısı
Aktüel

Gazze'den İslam ülkelerine Fransız mallarını boykot çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:50:52 -
Gazze'den İslam ülkelerine Fransız mallarını boykot çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli İslam Davetçileri Platformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı tutumları nedeniyle Müslüman halklara Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

Platformun Gazze kentindeki Ömer Camisi önünde düzenlediği gösteride, Müslüman ülkelere İslam karşıtı tutumu nedeniyle Fransa'ya "ekonomik darbe" vurma çağrısı yapıldı.

Ellerinde "Peygamberinize sahip çıkın", "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Fransız mallarının boykot edilmesini istedi.

Platformun Genel Sekreteri Selman el-Suudi, gösteride yaptığı konuşmada, Fransa'nın Hazreti Muhammed'e ve İslam'a yönelik hakaretlerine tepki göstererek, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a hakaret yolunu benimsemesi ve Müslümanları kışkırtması, fikri ve dini çatışmayı sürdürdüklerinin bir göstergesi. İsrail'le normalleşme adımları ve bununla eş zamanlı İslam ülkelerinde yaşanan iç çatışmaların sürmesi, Fransa'ya bu cüreti verdi." dedi.

İslam dünyasının Fransa'nın bu cüretkârlığına karşı harekete geçmesi gerektiğini belirten Suudi, Müslüman ülkelere Fransa'yla diplomatik ilişkileri kesme gibi ciddi tutumlar sergileme çağrısında bulundu.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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